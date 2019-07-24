Meteorolojiden yağış uyarısı

24 Temmuz 2019

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey ve iç kesimlerde de yağış bekleniyor

Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara’nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize çevreleriyle Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: AA