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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada yurt genelinde yarın yağış beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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