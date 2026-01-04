Meteoroloji’den yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 4 Ocak’ta Marmara’nın batısı, Ege kıyıları, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinde yağış beklenirken, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don ve sis riski sürüyor.

Yurdun kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu bir gün geçirirken, Marmara’nın batısı ile Ege’nin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinde de yağış görülürken, Sinop ve Samsun’un iç ve yüksek kesimlerinde yağışın yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yükseliyor ancak riskler sürüyor

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak normallerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Buna karşın iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis etkili olacak.

Çığ, buzlanma ve ulaşım uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyardı. Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.