Meteoroloji'den yarın 12 ilde kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve yurdun güneybatısı için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlara ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olma çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Muğla, Burdur ve Isparta çevreleriyle, Denizli'nin doğusunda ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.