Meteoroloji'den yurt geneli için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın Balıkesir dışındaki illeri, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıklar hafta sonu düşüşe geçecek

Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, cumartesi gününden itibaren özellikle kuzey ve batı kesimlerde belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar

Meteoroloji, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağını bildirdi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Sağanak birçok bölgede etkili olacak

Yağışların Marmara'nın büyük bölümünde, Batı ve Orta Karadeniz genelinde, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batısında, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ankara'da yağışların akşam saatlerinden sonra görüleceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde gün boyunca yağış öngörülürken, Karadeniz'in doğu kıyılarında da öğle saatlerinden itibaren sağanak geçişleri bekleniyor.

Güneydoğu'da sıcak hava sürecek

Yağışların etkili olmayacağı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bölgede sıcaklıklar yüksek seviyelerini korurken, Şanlıurfa'da 41, Siirt'te 39 ve Mardin'de 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.