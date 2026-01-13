Meteoroloji’den yurt genelinde kar alarmı: Soğuk hava etkisini artırıyor! 13 Ocak Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken, bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sağanak yağış etkili olacak

Tahminlere göre Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'nın doğusu yağış alacak. Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak öne çıkarken, diğer yağışlı alanlarda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Buzlanma ve don riskine karşı uyarı

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi, doğu kesimlerde ise normallere yakın olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Fırtına etkisini sürdürüyor

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden eseceği; Güney Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Yetkililer; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve fırtınaya bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.