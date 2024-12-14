Meteroloji saat verdi! Kuvvetli yağış etkisi altına alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Aralık Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye’nin kuzey ve doğusunda yoğun bulutlanma ve yağış beklendiğini açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Aralık Cumartesi gününe yönelik son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ise gece saatlerinden itibaren yağışlı olacak.
Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz kıyılarında bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.
Rüzgar uyarısı
Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Doğu Karadeniz iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
Sıcaklıklar
Doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
EDİRNE 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C
Parçalı çok bulutlu
DÜZCE 8°C
Parçalı çok bulutlu
KASTAMONU 2°C
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C
Parçalı çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
ARTVİN 0°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
TOKAT 1°C
Çok bulutlu
TRABZON 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
ERZURUM -10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlı
KARS -10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C
Parçalı ve çok bulutlu