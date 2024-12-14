Meteroloji saat verdi! Kuvvetli yağış etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Aralık Cumartesi gününe yönelik son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ise gece saatlerinden itibaren yağışlı olacak.

Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz kıyılarında bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.

Rüzgar uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Doğu Karadeniz iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Sıcaklıklar

Doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C

Parçalı çok bulutlu

DÜZCE 8°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU 2°C

Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C

Parçalı çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 0°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

TOKAT 1°C

Çok bulutlu

TRABZON 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ERZURUM -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlı

KARS -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C

Parçalı ve çok bulutlu