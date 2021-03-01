Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e beraat

Bir televizyon programındaki açıklamalar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen beraat etti.

Konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Akpınar ve Gezen'in 1 yıl ikişer aydan 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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