Metin Alper kimdir? "Andımız Var" operasyonu ile gündeme gelmişti

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile görevinden alınarak Sudan'a atandı. Yeri değiştiren isimler arasında bulunan Metin Alper'in Sudan'da görevlendirilmesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girerken, binlerce kullanıcı Twitter'da #MetinAlper etiketiyle paylaşımda bulundu.

Metin Alper'in görev yerinin değişitirilmesinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Metin Alper paylaşımı yapıldı. Paylaşım binlerce beğeni ve retweet alırken, yüzlerce kullanıcı da paylaşıma yorum yaptı.

"Andımız Var" operasyonu ile gündeme gelmişti

Metin Alper, Danıştay'ın andımız kararı sonrasında gerçekleştiriken uyuşturu operasyonuna "Andımız Var" ismini vermesi ile gündeme gelmişti. Baskına ait görüntüleri paylaşan polis, "Andımız var. Uyuşturucu illeti Trabzon'umuzun sokaklarında gezmeyecek" notunu düşmüştü.

Metin Alper kimdir?

Metin Alper, 1992 yılında Komiser Yardımcısı olarak Polis Akademisi'nden mezun oldu. Ardından 20. Dönem İç Güvenlik ve Özel Hareket Kursunu bitiren Metin Alper, Ardahan Özel Hareket Şube Müdürlüğüne atandı. Buradan Osmaniye Özel Hareket Şube Müdürlüğüne atanan Metin Alper, 1999 yılında ise Misyon Koruma Sınavını kazandı ve T.C. Bişkek Büyükelçiliğinde ataşe olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren Osmaniye ve Sivas'ta görev yapan Metin Alper, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Doğu-Timor misyonuna katılarak Türk Polis Kontenjanında 1.5 yıl süreyle görev aldı.

2013 Mayıs ayında Afganistan–Kabil’de bulunan NATO-ISAF misyonunda 8 ay süreyle NATO Komutanı Orgeneral Joseph Dunford’un Polis Danışmanlığı görevini yürüttü. Daha sonra İstanbul'da ve yine yurtdışında Afganistan Mezar-ı Şerif’te bulunan NATO Kararlı Destek Misyonu'nda Kıdemli Polis Danışmanı olarak görev yaptı. 2016'da Adıyaman İl Emniyet Müdürü, 2019'da Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atandı.