Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti (Metin Arolat kimdir, kaç yaşındaydı)

Türk pop müziğinin 1990'lı yıllardaki en ünlü isimlerinden Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aralarında pop star Tarkan dahil pek çok sanatçının klibinde yönetmenlik yapan Metin Arolat 52 yaşındaydı.

Ünlü şarkıcı İstanbul Kozyatağı'nda verdiği konser sırasında fenalaşara yere yığıldı. Kalbi duran Arolat'a kalp masajı yapıldı, akabinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metin Arolat'ın hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Metin Arolat kimdir?

28 Mayıs 1972 İzmir doğumlu olan Metin Arolat; Türkiye’nin köklü, tanınmış ailelerinden birinin mensubuydu...

Baba tarafından büyük dedesi Osmanlı Ordusu’nda refik rütbesiyle görev yapan Hasan İzzet Paşa olan Metin Arolat’ın kuzeni ünlü mimar Emre Arolat, amcası ise geçen yıl hayatını kaybeden ekonomi gazetecisi Osman Saffet Arolat.

Metin Arolat İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Ağabeyi Demir Arolat trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybetti. Kısa süre önce verdiği bir röportajda Metin Arolat, üniversiteden mezun olduktan sonra yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındığını ifade etmişti.

İş hayatına Osman Üstündağ'ın ajansında başlayan pek çok ünlü ismin klip çekiminde yer alan Arolat, 1995'te yayınlanan 'Ayrılık Olmaz' albümüyle müzik piyasasına şarkıcı olarak girdi.

Aynı albümde yer alan ''Dert Değil' şarkıyla tanınan Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü.

Ayrılık Olmaz, Yine Bir Başıma, Kabul Et, Lütfen Yaz Gelsin, Çok Daha Ötesi, Karavan gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmindie de yönetmenlik koltuğunda oturdu.

Diyet mi öldürdü?

Metin Arolat'ın 52 gibi genç bir yaşta ölümü sanat dünyasında şok etkisi yarattı.

90'lı yılların ünlü şarkıcıları arasında yer alan Reyhan Karaca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hâlâ" ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşı şarkıcı Demet Sağıroğlu ise Metin Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili önemli bir bilgi verdi. Sağıroğlu,"Rejim yapıyormuş yine, bizde vardır hep öyle ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı" dedi.

20 dakika sonra fenalaşmış ama...

Sağıroğlu, Metin Arolat'ın ölümü öncesinde yaşananları da şöyle anlattı:

* Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. 'Kolum uyuşuyor' falan demiş. Sonra da 'Verin gömleğimi, iyiyim ben' demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış.

* Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş.

Ünlü şarkıcı açıklamalarına şöyle devam etti: "Çok neşeyliymiş. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin'ciğim güle güle gitmiş çünkü her zamanki gibi."

'En mutlu olduğum yer sahne'

Metin Arolat, iki gün önce katıldığı bir programda "Hayatta en çok mutlu olduğum yer sahne. Çocukluğumda kalmış bir insanım" demişti.



Arolat'ın bu sözleri programında sarf ettiği Armağan Çağlayan ise ölüm haberini aldıktan sonra sosyal medya hesabından "Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…" mesajını paylaştı..