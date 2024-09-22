Metin Arolat'a veda! Gözyaşları sel oldu

Kadıköy'deki bir otelde sahne alan ve sahne öncesi fenalaşan sanatçı Metin Arolat, yeniden mikrofonu eline aldığında olduğu yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Arolat'a dinleyecileri arasındaki bir hemşire kalp masajı yaparken, hastaneye kaldırılan ünlü isim tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

90'larda çıkış yapan ve bir döneme damga vuran şarkıları ile tanınan Metin Arolat'ın ani ölümü, sanat dünyasında da büyük şok yarattı.

Teşvikiye'de cenaze töreni düzenlendi

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Arolat'ın Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Gülben Ergen, Esra Erol, Bekir Aksoy, Demet Sağıroğlu, Ozan Orhon ve Seda Bakan gibi çok sayıda ünlü isim katılırken bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Arolat'ın cenazesi Teşvikiye'deki törenin ardından aile kabristanlığına defnedilmek üzere İzmir''e götürüldü.

'Başarılı bir reklam yönetmeni ve müzisyendi'

Cenazede basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Barış Kılıç, Arolat'ın çok başarılı bir reklam yönetmeni ve müzisyen olduğunu belirterek, "Her şeyin başında çok iyi kalpli biriydi. Çok üzgünüm. Çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin." dedi.

'Sevgi dolu, iyi kalpli bir adamdı'

Oyuncu Nilgün Belgün de "Çok gençti, çok iyi bir insandı. Hepimizin dostuydu, herkesin dostu olmak kolay bir şey değil. Hepimizi çok severdi. Sevgi dolu, iyi kalpli bir adamdı. Çok genç yaşta kaybettik. Şok geçiriyorum, ani oldu çünkü. Bazı insanlar sahnede ölmek ister, ona kısmet oldu." diye konuştu.

Televizyon programcısı Esra Erol da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Çok erken yaşta hayatını kaybetti. Çekecek çok reklam filmi vardı, söyleyecek çok şarkısı vardı. Çok erken öldü, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Sıkı bir diyet yapıyordu

Yakın arkadaşlarından şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arolat'ın sıkı bir diyet yaptığını ve vücudunun buna dayanamadığını söyledi.