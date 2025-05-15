Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu: Otopsi raporunda çarpıcı ayrıntı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanat camiasını yasa boğan bu ani ölüm sonrası Arolat'ın ölüm nedeni merak konusu olmuştu. Günaydın'ın ulaştığı otopsi raporuna göre, ünlü sanatçının kanında etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.

Farklı iddialar ortaya atıldı

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

Raporda, Arolat'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını ifade etmişti. Bu açıklamalar sonrası, ölüm sebebiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Evde aldığı enerji verici serumun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü. Otopsi raporunun sonuçlarıyla birlikte, bu iddialar da netleşmiş oldu.