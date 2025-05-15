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Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu: Otopsi raporunda çarpıcı ayrıntı

Sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Metin Arolat, yapılan müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Arolat'ın ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunda, kanında etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda, sanatçının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, evde aldığı enerji verici serumun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü.

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Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu: Otopsi raporunda çarpıcı ayrıntı
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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti. 

Sanat camiasını yasa boğan bu ani ölüm sonrası Arolat'ın ölüm nedeni merak konusu olmuştu. Günaydın'ın ulaştığı otopsi raporuna göre, ünlü sanatçının kanında etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.

Farklı iddialar ortaya atıldı

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

Raporda, Arolat'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını ifade etmişti.  Bu açıklamalar sonrası, ölüm sebebiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. 

Evde aldığı enerji verici serumun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldüOtopsi raporunun sonuçlarıyla birlikte, bu iddialar da netleşmiş oldu.

Metin Arolat’ın zor hayatı: Ağabeyinin trajik ölümü, Lape günleri, yetenek sınavındaki başarısı...Metin Arolat’ın zor hayatı: Ağabeyinin trajik ölümü, Lape günleri, yetenek sınavındaki başarısı...Yaşam
Kaynak: HABER MERKEZİ