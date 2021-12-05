Metin Feyzioğlu: Allaha ısmarladık

Feyzioğlu, kaybettiği seçimin ardından ilk açıklamasını Instagram üzerinden yaptı.

"Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu'nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum.

Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş.

8,5 yıl yan yana çalıştığım artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım dostlarım yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz.

Allaha ısmarladık."