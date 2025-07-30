Metin Lokumcu’nun eşi Gülay Lokumcu hayatını kaybetti
Artvin’de 13 yıl önce HES karşıtı protestolar sırasında biber gazı sonrası yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun eşi Gülay Lokumcu hayatını kaybetti.
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Artvin’de HES protestolarında yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun eşi Gülay Lokumcu hayatını kaybetti.
T24'te yer alan habere göre Gülay Lokumcu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Kemalpaşa Camii’nden kaldırılacak ve Akdere köyünde eşinin mezarının yanında toprağa verilecek.