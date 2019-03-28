Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Topuz'un tutuklanması ABD ile vize krizine neden olmuştu.
FETÖ ile irtibatı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Mahkeme heyeti kararı oy çokluğuyla ile alırken, duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.
Topuz'un Ekim 2017'de tutuklanması ABD ve Türkiye arasında krize neden olmuştu. ABD, Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya almış, Ankara da aynı şekilde karşılık vermişti.
Kaynak: AA