Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor: 35 il için sarı ve turuncu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 25 Temmuz Cumartesi günü için kuvvetli yağış, rüzgâr ve toz taşınımı uyarısı yaptı. Kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yağış birçok bölgede etkili olacak

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli yağış görülecek.

Eskişehir'in kuzeyi, Konya'nın kuzey ve batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Bolu'nun güneyi ile Sivas, Çankırı, Karabük ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması bekleniyor.

Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzeyi ve Ordu'nun batısında ise yağışlar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Bu bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

35 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 il için turuncu, 25 il için ise sarı kodlu uyarı yayımladı.

Turuncu kodlu uyarı verilen 13 il:

Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak.

Sarı kodlu uyarı verilen 25 il:

Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat.

Bolu, Kastamonu ve Kocaeli için farklı meteorolojik olaylar nedeniyle hem turuncu hem sarı kodlu uyarı bulunuyor.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de rüzgâr

Rüzgârın Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla kısa süreli fırtına görülecek. Saat 12.00'de başlaması beklenen fırtınanın, akşam 19.00 civarında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafif toz taşınımı görülecek. Toz nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda yer yer aksama yaşanabileceği belirtiliyor.