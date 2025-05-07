Metris Cezaevi'ne gönderildiği iddia edilen Ümit Karan'dan son dakika açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan hakkında "sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı ve Karan’ın tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiği öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine gözler Karan’dan gelecek açıklamaya çevrildi.

Gündeme bomba gibi düşen bu haberin ardından Karan, yaptığı açıklamada tutuklu olmadığını ve adliyedeki işlemlerini avukatlarıyla birlikte yürüttüğünü söyledi.

2015 yılına ait bir dava dosyasının olduğunu ifade eden Karan, “2015 yılından bir dosyam vardı ve bugün avukatlarımla beraber Adliye'de işlerimi hallettim. Tutuklu değilim” dedi.