Metro inşaatında yaşanan kazada 2 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabataş metro inşaatında beton dökme işlemi sırasında yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişi, kazaya ilişkin raporunu tamamladı.

Raporda kazanın oluşumunda BMA Enerji Mühendislik İnşaat şirketi sahibi B.Ç. ve aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç. kusurlu bulundu. Gözaltına alınan B.Ç. ve O.Ç., "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.