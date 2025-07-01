Metro İstanbul duyurdu: İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerini kullanıldı.

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim ve Şişhane… — Metro İstanbul (@metroistanbul) July 1, 2025

Taksim Meydanı kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını açıklamıştı.

Ayrıca, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatıldığı da duyurulmuştu.