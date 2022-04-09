Metro İstanbul'da bir günde 2,5 milyon yolcuya ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki Metro İstanbul'da 1 Nisan Cuma günü 2,5 milyon yolcuyla rekor kırıldı. 2,5 milyonuncu yolcunun o gün M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seyahat eden Cüneyt Özdemir olduğu tespit edildi. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da dün Yenikapı Metro İstasyonu'nda düzenlenen törenle, Cüneyt Özdemir'e tebrik kartı ve hediye verdi.

İki bin beş yüz bininci yolcu aşçı Cüneyt Özdemir, "Şaşırdım gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Yani 2,5 milyoncu yolcu olmak. Çok tuhaf geldi bana. Rekor beklemiyordum. Sürekli metroyu kullanıyorum, mutluyum hayırlısı olsun. En çok Topkapı hattı, Mecidiyeköy, Mahmutbey hattını kullanıyorum. O gün Mecidiyeköy’e gidiyordum. Mecidiyeköy, Mahmutbey hattını. Ben Alibeyköy’de oturuyorum. O tarafı kullandım öyle denk geldi."

"Hedef günde 3 milyon yolcu"

"İlk hedefimiz günde 3 milyon yolcuya ulaşmak” diyen İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, şunları söyledi:

"Metroda yolcu sayısı artıyor son zamanlarda. Biz de 240 bin seviyelerini görmüştük. 2,5 milyonu ne zaman geçecek diye takip ediyorduk. O gün 2,5 milyonu buldu. 2,5 milyonu bulduktan sonra biz İstanbul Belbim verilerinden turnike geçişlerinin saniyesine kadar belli. Oradan o gün 2,5 milyon yolcu taşındı. 2,5 milyoncu yolcunun kim olduğunun önce saatini bulduk sonra kimliğine ulaştık. Oradan da beyefendiyle temas kurduk. Güzel ve sembolik bir şey. Özellikle biz bu 2,5 milyon yolcunun taşındığını, bu rekoru vurgulamak istedik. Şunu vurgulamak isterim metro bir kere şehre ve çevreye çok yararlı. Her metro kullandığınızda çok büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Çevre kirliği yaratmıyorsunuz enerjiden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Elektrikle çalıştığı için çevreye hiçbir etkisi yok, sera gazı salımı azalıyor. O yüzden de ne kadar kişi kullanırsa ülke için o kadar faydalı. O yüzden 2,5 milyonu ilk defa geçtik. Bu tarihi günde beyefendiye de tarihi bir rekorun sahibi yolcumuz olarak çok teşekkür ederiz."

İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da sonra 2,5 milyonuncu yolcuya esprili bir ifadeyle "Cüneyt bey 3 milyonuncu yolcu olmayı da düşünüyor musunuz" diye sordu. Özdemir de "Bilmiyorum ben sürekli kullanıyorum belki denk gelebilir" karşılığını verdi. Bunun üzerine Genel Müdür Özsoy, "O zaman ekim, kasım gibi 3 milyon bekliyoruz. O zaman 3 milyonuncu yolcu olmak için de şimdiden çalışmalara başlayın bence" dedi.

Özsoy da "İnşallah..." karşılığını veren yolcu Özdemir'i bir kez daha tebrik etti. (ANKA)