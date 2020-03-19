Metro Market'ten yeni virüs önlemleri

19 Mart 2020

Metro Market, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler aldı.

Yeni düzenleme ile Metro’nun tüm mağazalarında müşteriler için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturuldu. Ayrıca mağaza girişlerinde sosyal mesafenin önemini anlatan broşürler dağıtıldı, mağaza içerisinde uyarı anonsları gerçekleştirildi.

Virüsün yayılmaması için sosyal mesafenin hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığı için önemi konusunda farkındalığı artırmak için Metro, kasa alanlarında müşterilerin hangi aralıklarla duracaklarını göstermek için özel şeritler hazırladı.

Mağaza içinde alınan yeni önlemler hakkında konuşan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Koronavirüs gündeminde ilk günden bu yana çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ile yürütüyoruz. Gerek müşterilerimizin, gerekse çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu. Bu doğrultuda, Metro Türkiye olarak, fiyat spekülasyonlarına karşı attığımız adımlar ve mağaza içinde aldığımız hijyen uygulamalarımıza ek olarak gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Mağaza içinde sosyal mesafe alanları oluşturarak tüm işletmelere örnek olmayı umuyoruz. Diğer taraftan, belirli mağazalarımızda açılış ve kapanış saatlerimizi de düzenledik. Bu yeni girişimimiz müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışanlarımıza rafları düzenlemesi ve hijyen çalışmaları için vakit sunarken, müşterilerimize de daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor. Bu zor dönemde, müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek için tüm çalışanlarımız ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz ve müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. ” dedi.