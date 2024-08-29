Metrobüs kazası nasıl yaşandı? İBB'den resmi açıklama geldi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Sefaköy mevkiinde bugün iki metrobüs çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanın ardından açıklama yayınladı. Açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği anımsatılırken, yaralı yolcuların çoğunun ayakta tedaviyle taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, metrobüs kazasının nedenine dair şu bilgi verildi: "İlk incelemelere göre kaza sebebinin; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir."

Kazadan önce tüm metrobüs araçlarının aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yaptıkları belirtilen açıklamada "Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlilikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.