Metrobüste ilginç kaza: Rögar yerinden fırlayınca yolcu yaralandı!

İstanbul'daki metrobüs kazası bugün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesindeki Saadetdere mevkiinde meydana geldi.

Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs rögor kapağının üzerinden geçti. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü.

Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.