Metrobüste ilginç kaza: Rögar yerinden fırlayınca yolcu yaralandı!
İstanbul'da her gün binlerce insanın yolculuk yaptığı metrobüste bugün ilginç bir kaza meydana geldi. Metrobüs aracının geçtiği rögar yerinden çıkarak fırladı, ardından da aracın camını kırdı. Bu sırada cama yaslanan bir yolcu yere düşerek yaralandı.
İstanbul'daki metrobüs kazası bugün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesindeki Saadetdere mevkiinde meydana geldi.
Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs rögor kapağının üzerinden geçti. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü.
Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.