Metrobüs'ün Yenibosna durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor
Metrobüsün Yenibosna durağında yaya üst geçidi inşası başlıyor. Yeni üst geçidin inşası 75 gün sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu süre boyunca D-100 Karayolu ile yan yolda şerit daraltması yapılacağını açıkladı.
İstanbul’un en yoğun metrobüs istasyonlarından Yenibosna’da yaya üst geçidi inşası başlıyor. Yeni üst geçidin inşası 75 gün sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu süre boyunca D-100 Karayolu ile yan yolda şerit daraltması yapılacağını açıkladı.
İstanbul’daki Yenibosna Metrobüs İstasyonu’nda 75 gün sürecek çalışma yapılacak.
Çalışma kapsamında, metrobüs istasyonuna inen yaya üst geçidi genişletilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna’daki çalışmaların yarın başlayacağını açıkladı.