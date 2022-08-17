Mevcut başkanlar çalışıyor yeni adaylar liste hazırlıyor

Hatice Aydoğan Özsekmen, Murat Küçük

AFYONKARAHİSAR

TSO’da Serteser’e bir rakip çıkabilir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsanın pek çoğunda olduğu gibi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) mevcut Başkanı Hüsnü Serteser de yeni dönem için başkanlığa aday. Serteser, üç dönemdir başkanlık yapıyor, yeniden seçilmesi durumunda, dördüncü kez görev alacak. Afyonkarahisar TSO seçimleri için bir başka aday ve listenin hazırlandığına dair duyumlar var. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SİVAS

TSO Başkanı Eken yeniden göreve talip oldu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi 2018-2022 dönemi son toplantısında konuşan mevcut Başkan Mustafa Eken bir dönem daha göreve talip olduklarını söyledi. Yönetim kurulu çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Eken, “Çıktığımız yolda 4 yıl 3 ayı geride bıraktık.

Çalışmalarımız ile Demirağ OSB 6’ncı bölge teşvik kapsamına alındı. Dönemimizde 55 fabrikaya yer tahsis edildi ve toplamda yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yapılacak. Burada 17 bin kişi istihdam edilmesini bekliyoruz” dedi. Sivas’ın tamamının cazibe merkezi ilan edilmesi için çalışacaklarını aktaran Mustafa Eken, “Demirağ OSB’ye teşvik aldık diye bizim için konu bitmedi. Diğer 25 ilde olduğu gibi Sivas’ta da şehrin tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu. “Göreve geldiğimizde B sınıfı akredite oda olan Sivas TSO 3 yıllık çalışmamız sonrası A sınıfı akredite odalardan oldu” diyen Başkan Eken, icraatları hakkında bilgiler verdikten sonra “Ben ve ekibim bir dönem daha göreve talibiz” dedi.