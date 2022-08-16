Mevcut başkanlardan 'devam' sinyali

Hatice Aydoğan Özsökmen, Ayşe Kaytan Uçak, Nihat Delibaşı, Osman Şişko

ESKİŞEHİR

Kesikbaş, ihracata odaklanmıştı

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB), Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) mevcut başkanların seçimlerde yeniden aday olacağı konuşulurken, başkanların karşısına henüz bir rakip çıkmadı. Bir önceki seçimlerde heyecan yüksek, çekişme tam gazdı. 4 Nisan 2018’de yapılan seçimlerde görevi ESO'da 28 yıl başkanlık yapan Savaş Özaydemir’den devralan Celalettin Kesikbaş, görev süresi boyunca özellikle ihracat, fuar ve eğitim çalışmalarına ağırlık verdi.

Güler'den 14 fuar etkinliği

İki dönem ETO Meclis Başkanlığı görevi üstlenen, 2013’ten bu yana da odanın başkanlığını sürdüren Metin Güler’in önümüzdeki dönem yeniden aday olacağı konuşuluyor. Eskişehir’in fuar ve kongre turizmini canlandırmak amacıyla 2018'de hizmete açtığı ETO Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugüne kadar 14 etkinlik gerçekleşirken, 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı.

Zeydan, tek aday

ETB'de mevcut başkan Ömer Zeydan’ın seçime yine tek aday olarak katılması bekleniyor. Aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Zeydan, 2013 yılından bu yana ETB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Zeydan, görev süresince elektronik satış salonu, lisanlı depo yatırımı, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar yatırımlarıyla öne çıktı.

İZMİR

İZTO ve İTB 3 Ekim’de sandık başında

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü sandık başına gidecek. Fuarizmir’de gerçekleşecek seçimde, toplam 80 meslek komitesinde yer alacak meclis ve meslek komitesi üyeleri belirlenecek. İZTO’da mevcut başkan Mahmut Özgener’in tek aday olarak girecek, başkanlık ve yönetim kurulu seçimi ise 8 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak. İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) toplam 19 meslek komitesinde yer alacak komite üyeleri, Meclis asil ve yedek üyelerinin belirleneceği seçimler de 3 Ekim 2022 Pazartesi Fuarizmir’de yapılacak. Başkan Işınsu Kestelli ve ekibinin şu ana kadar açıklanmış rakibi bulunmuyor. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nde de mevcut başkan Yusuf Öztürk tek aday gözüküyor.

EBSO’da Yorgancılar- Karabağlı yarışacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) seçimlerinde mevcut başkan Ender Yorgancılar ile halen Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı olan Mustafa Karabağlı yarışacak. Yorgancılar’ın favori aday olarak gösterildiği seçimlerde Karabağlı’nın da güçlü bir liste oluşturmak için iş dünyası temsilcileri ile aralıksız toplantılara devam ettiği belirtiliyor. EBSO üyesi sanayiciler, 12 Ekim 2022’de Fuarizmir’de gerçekleşecek seçimlerde önce 53 meslek komitesinde kendilerini temsil edecek 109 meclis üyesini 19 Ekim 2022’de ise Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini seçecek.

Geçtiğimiz günlerde tekrar aday olmayacağını ilan etmesine rağmen bu kararından vazgeçerek aday olduğunu açıklayan Yorgancılar, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Rakibi Mustafa Karabağlı’nın ise meslek komitesi seçimlerine odaklandığı ve üye ağırlıklı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Karabağlı’nın çekirdek kadrosunda yer alan Fatih Aracı, Atınç Abay dışında ekip üyelerini stratejik olarak çok öne çıkarmak istemediği söyleniyor. Yorgancılar’ın mevcut yönetim kurulunda başkan yardımcılığını yürüten iki isim yeni dönemde yer almayacak. Muhsin Dönmez, yeni dönemde görev almayacağını bildirirken İbrahim Gökçüoğlu ise meclis başkanlığına adaylığını ilan etti. Halen muhasip üyelik görevini sürdüren Eyüp Sevimli ile Ali Arda Yüksel de yeni dönemde görev almayacak diğer isimler oldu.

Yorgancılar’ın yeni dönem yönetim kurulu listesinde Özkan Mucuk, Hüseyin Turhan, Suha Kahraman öne çıkarken Ateş İlyas Demirkalkan, Metin Akdaş ve Hakan Ürün’ün göreve devam edeceği konuşuluyor. Yorgancılar’ın yeni dönem sürprizi ise halen Aliağa Kimya ve Karma İhtisas OSB Başkanlığı’nı yürüten Haluk Tezcan oldu. Tezcan’ın başkan yardımcılığına getirileceği söyleniyor.

KÜTAHYA

Kütahya TSO’nun adayları belli değil

Seçimlerle ilgili Kütahya TSO için adaylık açıklayan bir isim henüz yok. Mevcut Başkan İsmet Özotraç’ın yeniden aday olup olmayacağı da net değil. NG Topluluğu Kurucu Başkanı Nafi Güral, halen KUTSO Meclis Başkanı olarak görev yapıyor. Bu nedenle seçim sürecinde Güral'ın önerilerinin önemli olması bekleniyor. Ancak adaylığı ile ilgili oluşmuş kesin bir kanaat yok.

TRABZON

Geçen dönem yarışanlar karşı karşıya

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) geçen dönemdeki adaylar yeniden yarışacak… İki dönemdir başkanlık yapan M. Suat Hacısalihoğlu’nun en büyük rakibi ilk dönem yönetiminde birlikte çalıştığı ve bir önceki seçimde yarıştığı Trabzon Arsin OSB Başkanlığı görevini sürdüren Erkut Çelebi olacak gibi. Önceki seçimde yönetim kurulu başkanlığına M. Suat Hacısalihoğlu seçilmişti. Hacısalihoğlu’nun listesi 40, Erkut Çelebi’nin listesi ise 33 oy almıştı.TTSO Meclis Başkanlığı seçimlerinde ise başkan adayları henüz belli değil. Meclis Başkan Şadan Eren geçen seçimde “Bu benim son seçimim” demişti. Bu seçimde aday olmaması beklenen Eren’in yerine Hacısalihoğlu’nun kimle hareket edeceği ve diğer aday Erkut Celebi’nin önceki dönem Meclis Başkanlığında birlikte hareket ettiği Alper Bektaş ile yeniden bu birliktelikte yer alıp almayacağı merak konusu. Geçen dönem TTSO meclis başkanlık divanı seçimlerinde M. Şadan Eren’in listesi 41, Alper Bektaş’ın listesi 33 oy almıştı.

YARIN:Afyonkarahisar, Sivas