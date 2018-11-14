MEVKA, ithal ara mallarının üretimine destek sağlayacak
Mevlana Kalkınma Ajansı, ithal ara malı üretiminde Konya ve Karaman’ın potansiyelini ortaya çıkarmak için harekete geçti. Ajans, ilk aşamada bölgede ara malı üretme potansiyeline sahip şirketleri belirleyecek. Ardından 2019 yılında ithal ara malların bölgede üretilmesini destekleyecek.
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