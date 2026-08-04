Mevlid Kandili ne zaman? Kandil tarihleri...

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Hicri takvime göre belirlenen kandil geceleri, her yıl milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. En yakın zamanda Mevlid Kandili idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?

2026 Mevlid Kandili ne zaman?

Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448 tarihine denk gelen Mevlid Kandili, miladi takvimde 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.