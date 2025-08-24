Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

İslam dünyasında sevinçle karşılanan Mevlid Kandili için geri sayım devam ediyor. Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin anıldığı bu mübarek geceyi Müslümanlar ibadetle geçirecek. Kandilin tarihi ise merakla bekleniyor. İşte "Mevlid Kandili ne zaman" sorusunun yanıtı...

Mevlid Kandili ne zaman?

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.