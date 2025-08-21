MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Mevlid Kandili ne zaman?

İslam dünyasında büyük önem taşıyan Mevlid Kandili yaklaşırken, milyonlarca kişi bu mübarek gecenin tarihini öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun anıldığı gece olan Mevlid Kandili'nde Müslümanlar ibadetlerini yerine yerine getirecek. Peki, bu yıl Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili ne zaman?

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.