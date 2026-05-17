Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Ofisinde ağır yaralı halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılan eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti.
Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda ağır yaralı olarak bulunmuştu.
12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Çavuşoğlu 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alanyaspor Çavuşoğlu'nun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.