Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

10 Nisan 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçimlere ilişkin ilgili açıklama yapıyor.

Uysal'ın konuşmalarından satır başları:

(Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası) Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır.

AK Parti'ye oy verenler listeden düşürülmüş.

Şunu düzeltmek gerekiyor 25 Haziran seçimlerinde yani 8 ay önce yapılan seçimlerde seçmen saysı 172 bin 351; bugün 174 bin 661 aradaki fark 2 bin 100 civarında. Neden bu kadar az fark varken büyük tartışma var. CHP yetkilileri de bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok diyor.

24 Haziran'a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye'nin hiç bir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisidne ölenler, yurtdışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

Büyükçekmece seçmen kaydından düşenler içerisinden burada 3 bin 092 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bunun anlamı, bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. 26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur.

Nüfus müdürlüğü herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden alınacak bir adrese kayıt yapabilir. Boş bir arsaya kayıt yapılamaz. Her hangi bir işyerine kayıt yapılamaz. Kayıt için önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için numarataj sistemindeki adres gerekli. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemi ile adresler oluşturulmuş.

Sahte kayıt yerleri seçmen kaydedilebilecek yerler için iki ve üç usül kullanılmış. Ruhsat alınan ama inşaatına başlanmayan yerler bina var gibi gösterilmiş. İkinci usül Büyükçekmece bölgesinde yazlık olarak kullanılan yerlerde boş olan adreslerin sahte seçmen kaydı yapılabilecek listeye alınması olmuş. Üçüncü usül işyeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş.

Bundan daha vahim bir durum var. Sahtekarlığın ileri boyutu. Bir binaya ruhsat alınmış. O binanın üzerine sanki iki kat daha varmış gibi gösterilmiş. Bu şekilde seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş.

Cumhur İttifakı'nda seçimlerde beraber çalıştığımız MHP'li ilçe başkanımızın evinde 5 adet seçmen kaydı var.