Erzincan’da hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düşmesiyle yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Zirveler beyaza büründü

3 bin 549 metre yüksekliğe sahip Keşiş Dağı’nın zirvesi Esence ile Munzur Dağları’nın yüksek noktaları kar yağışıyla beyaza kaplandı. Sabah saatlerinde Erzincan kent merkezinden de görülen kar manzarası bölge halkında kışın erken geldiği yorumlarına neden oldu.

Köylerde kış telaşı başladı

Yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan vatandaşlar, düşen sıcaklıklarla birlikte sobalarını yakmaya başladı. Özellikle dağ köylerinde karın erken düşmesi, kış hazırlıklarını hızlandırdı.

Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Erzincan ve çevresinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.