Mevsimlik işçi ailenin 9 yaşındaki çocuğu elektrik akımına kapılıp can verdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Şanlıurfa'dan Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne giden mevsimlik tarım işçisi ailenin kız çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerS.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kızın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.