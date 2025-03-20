MGK bugün Beştepe’de toplanıyor: Gündemde neler var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye’deki son durum ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alınacak. Bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının da masaya yatırılması bekleniyor.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgütüne yaptığı “Silah bırakma” çağrısının ardından gelişen sürecin de toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.

Suriye temasları hakkında bilgi verilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki mutabakatın yanı sıra geçtiğimiz hafta gerçekleşen Suriye temasları hakkında bilgi verecek.

Toplantının en önemli başlıklarından biri de İsrail’in Filistin’deki saldırıları olacak. Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve ateşkes çabaları masaya yatırılacak.

Bunların yanı sıra, Avrupa ile güvenlik iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs’taki son gelişmeler de toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.