MGK bugün toplanıyor: Ana gündem ne olacak?

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının saat 15.00'te başlayacak.

Ortadoğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Terörle mücadele de son durum değerlendirilecek

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele. Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınacak. Toplantıda, FETÖ ve DAEŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.