MGK kararları açıklandı

02 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Beştepe'deki toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

MGK sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Toplantıda, teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir.