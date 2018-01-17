MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 4.5 saat sürdü. Toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Yılın ilk MGK toplantısında, iç ve dış gelişmelerin görüşüleceği, OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınacağı ve Afrin konusunun gündeme geleceği ifade edilmişti.
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 20.30'da başladı.