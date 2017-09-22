MGK ve Bakanlar Kurulu toplanıyor
MGK ve Bakanlar Kurulunun bugün gerçekleştireceği toplantının saatleri netleşti. MGK 15.00'de, Bakanlar Kurulu 18.00'de Külliye'de bir araya gelecek.
Irak'ın kuzeyindeki bağımsızlık referandumu nedeniyle öne çekilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Ardından 18.00'de Bakanlar Kurulu toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MGK ve Bakanlar Kurulu'nda IKBY'de gerçekleştirilecek referandum ön planda olacak.