MGK'da OHAL ve Kuzey Irak tavsiyesi

16 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13:40'da toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimince devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir.

Merkezi Irak Yönetimi'nin, tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük'te attığı adımlar değerlendirilmiş, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır. Merkezi Irak Yönetı̇mı̇nı̇n Kerkük'te yürüttüğü operasyonun, şehrı̇n son dönemde bozulmaya çalışılan demografı̇k yapısının, tarı̇hi derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir.

Suriye’de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevı̇nı̇ başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir.

FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.

Kaynak: AA