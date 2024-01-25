MGK'dan terörle mücadele vurgusu

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin, proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilerek, "Hedef gözetmeksiniz tüm terör örgütleriyle mücadele sürecek" ifadeleri yer aldı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da ele alındığı toplantıda, "Gazze'de akan kanın durdurulması için karalı tutumumuz devam edecek" denildi.