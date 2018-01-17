MGK'nın gündemi Afrin ve OHAL
Bugün toplanacak MGK'nın ana gündem maddeleri, Afrin harekatı ve Olağanüstü Hal uygulamasının uzatılması olacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
2018'in ilk MGK toplantısının ana gündem maddeleri, Afrin harekatı ve Olağanüstü Hal uygulamasının uzatılması olacak.
MGK'da, Afrin'deki YPG unsurlarının temizlenmesine yönelik harekatın son hazırlıkları ele alınacak.
Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la yaptığı görüşmeye ilişkin kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
Hem Afrin harekatına ilişkin planlamanın hem de harekat sonrasında atılacak adımların değerlendirileceği MGK'da, Türkiye'nin kararlığınına ilişkin net ifadelerin toplantı sonrasında yayınlanacak bildiride yer bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Milli Güvenlik Kurulu’nda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasının 6. kez uzatılması için tavsiye kararı da alınacak.