MGM personel alımı başvuru işlemleri sona eriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı ilanı yayımlandı. MGM personel alımı ilanına göre, bu kapsamda 89'u mühendis, 11'i büro personeli olmak üzere toplamda 100 personel alınacağı duyuruldu. MGM personel alımı başvuru işlemleri 27 Ekim'de başlarken, başvurular bugün sona eriyor.

MGM personel alımı sürecinde başvurular KPSS (B) puanına göre yapılacak ve yerleştirmelerde puan sıralaması esas alınacak. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan 2020-KPSS Lisans sınavına girmiş olan adayların sınav sonuçlarına göre KPSSP3 puanı kullanılacak.

Bu süreçte sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”