MGM saat verdi: Şiddetli yağışlar etkili olacak! 12 Ekim hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteorolojinin tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı belirtilirken, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de sis etkili olacak. İşte 12 Ekim Cumartesi hava durumu...
12 Ekim 2024 tarihinde, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in yanı sıra Ankara’nın kuzey kesimleri, Çankırı, Giresun, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar özellikle Marmara’nın doğusunda, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşecek.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ege
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 30°C
Az bulutlu
MUĞLA 29°C
Az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.
ERZURUM 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 31°C
Az bulutlu ve açık