MGM'den yeni tahmin: Yağışlı hava birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Doğu Akdeniz, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bölümü ile Doğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

MGM'nin değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz'de Bolu dışında kalan iller, Orta ve Doğu Karadeniz'de Çorum hariç birçok il, Doğu Anadolu Bölgesi, Sivas ve Siirt çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzeybatıda sıcaklıklar yükseliyor

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr görülebileceği belirtildi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış öne çıkıyor

Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Samsun, Trabzon ve Artvin'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars'ta da benzer şekilde yağışlı hava etkili olacak.

Büyükşehirlerde ise yağış beklenmiyor. Ankara'da hava sıcaklığının 20 derece, İstanbul'da 23 derece ve İzmir'de 29 derece olması öngörülüyor. Antalya ve Adana'da sıcaklıkların 28 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır'da 26, Şanlıurfa'da 27, Gaziantep'te 26 derece sıcaklık tahmin edilirken, Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği bildirildi.