MHK soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı: Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya dikkat çeken talimat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Gündoğdu’nun TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalarda, Hacıosmanoğlu’nun başkanlık yaptığı dönemde kaybedilen maçlarda görev yapan hakemleri not aldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya, "FETÖ’cü, bunları bitir" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Gündoğdu’nun ise bu mesaja "Tamam" yanıtını verdiği tespit edildi.