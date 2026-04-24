MHP 2 il teşkilatını daha feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, Bingöl İl Teşkilatı'na ilişkin açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gaziantep için yapılan açıklamada ise benzer şekilde, "Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yalçın, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

Feshedilen teşkilat sayısı 11'e yükseldi

Son kararlarla birlikte MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 11'e yükseldi. Daha önce İstanbul (6 Nisan), Kütahya, Eskişehir ve Kars (16 Nisan), Bilecik, Çanakkale ve Muğla (17 Nisan), Bolu (20 Nisan) ile Ardahan (21 Nisan) il teşkilatları feshedilmişti.