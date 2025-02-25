MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

MHP’nin grup toplantısı bu hafta da gerçekleşmeyecek.

Bahçeli, 4 Şubat’ta hastaneye gitmiş ve 14 Şubat’ta tedavisinin tamamlandığı açıklanmıştı. 19 Şubat’ta yapılan duyuruda ise Ankara'ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından çalışmalarına devam edeceği ifade edilmişti.

Bu gelişmelere rağmen, MHP’nin grup toplantısı bu hafta da gerçekleşmeyecek. Bahçeli’nin sağlık durumu ve parti çalışmalarına ne zaman döneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, DEM Parti’nin grup toplantısı saat 12.45’te, CHP’nin grup toplantısı ise saat 13.30’da düzenlenecek.