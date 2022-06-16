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MHP Diyarbakır teşkilatı feshedildi, il başkanlığı kapatıldı

MHP, Diyarbakır İl Teşkilatının feshedildiğini, il başkanlığının da kapatıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Teşkilatının feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından, "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışmalar başlatıldı.

 

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