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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız hastaneye kaldırıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs tanısıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız hastaneye kaldırıldı
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.

1953 doğumlu Yıldız'ın, Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.

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