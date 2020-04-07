MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız hastaneye kaldırıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs tanısıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.
Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.
1953 doğumlu Yıldız'ın, Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.